Костадинов със словесни нападки към Лагард, готвел й изненада

Лидерът на "Възраждане" благодари на протестиращите против еврото

04.11.2025 | 11:25 ч. 70
Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отправи словесни нападки към управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард. Тя взема участие в конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната", която е организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка и се провежда в резиденция "Бояна". Конференцията  е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

"Знаете ли, че Кристин Лагард, управител на Европейската централна банка, през 2016 г. е осъдена за корупция в особено големи размери? Това обаче не води до никакви правни последици за нея - нещо, което показва, че европейската съдебна практика е същата като българската", заяви на страницата си във фейсбук Костадинов. 

Според него, вчера графика на Кристин Лагард е бил нарушен, заради действията на "Възраждане".

"Вчера осъжданата престъпница нямаше хубав ден в София. Заради нашия протест промениха графика й, поради което и се наложи да кацне 5 часа по-късно. Но и на летището я чакаха протестиращи свободни българи, начело с Недялко Недялков и Страхил Ангелов. Това принуди кортежа и да я изведе през пистата, вместо по официалния маршрут. Все пак евробабата изкара повече късмет от колежката си Урсула - поне не и се наложи да гази през неизорани стърнища", заяви Костадинов. 

Лидерът на "Възраждане" информира, че готвят и днес изненада на Лагард. 

"Днес Лагард ще бъде скрита почти през целия ден в резиденция Бояна, далеч от очите на българското простолюдие, сред което попадаме и ние, свободните българи. Това не значи, че не сме приготвили изненади за криминално проявената неканена гостенка. Да видим дали ще успеят да я скрият от нас", заяви Костадинов.

Той благодари на съмишлениците си. "А на всички, които дойдоха вчера пред БНБ, благодаря! В работен ден, буквално от днес за утре, се събраха 500 човека, което никак не е малко. 

Припомням, че визитата на Лагард беше крита до последния момент и за нея научихме със сигурност едва в четвъртък вечер. Въпреки това вчера постигнахме своите успехи, а България за пореден път каза - не на еврото, искаме си лева!", заяви в заключение Костадинов. 

