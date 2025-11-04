Кристин Лагард: Еврото е началото на пътешествието, не крайната цел ВИДЕО

"България извървя дълъг път, много реформи бяха проведени, много закони бяха приети. Еврото е началото на пътешествието, а не крайната цел", бяха думите на президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, която участва на конференцията "България на прага на еврозоната".

Лагард посочи две основни ползи от влизането на страната ни в еврозоната и преминаването към общоевропейската валута – просперитет и сигурност.

"За последното десетилетие България е повишила значително БВП и приемането на еврото ще премахне бариерите пред българските фирми, които ще спестят от превалутиране около 1 милиард евро. По-ниска ще бъде и цената за кредитите за българските фирми", каза Лагард, описвайки конкретните ползи от просперитета.

По думите на Лагард, като част от единната голяма валутна зона, България ще си гарантира по-голяма стабилност.

"83% от това, което влиза като внос в България е във евро, което скоро ще бъде вашата валута. Единната валута пази нашита пазари от девалвация. Вездесъщ страх от промени винаги е съществувал. Влизането в еврозоната не е загуба на суверенитет, а добавяне и допълнителна подкрепа за България", подчерта президентът на ЕЦБ.

"От 1 януари гуверньорът на БНБ ще седне на масата и неговият глас ще има значение, ще се чува и ще бъде уважаван. Така България ще помогне на еврозоната. Вие ще сте хората, които ще оформят бъдещето", добави Лагард.

Според нея страхът от увеличението на цените е обоснован, но това се случва веднъж и отминава.

"Властите стриктно да следят прехвърлянето на цените от лева в евро до средата на месец август 2026 година. Трябва всички да следим, за да няма спекулации", призова Лагард.

"Не изпадайте в следприемна умора, не лягайте на лаври, продължавайте с реформите", посъветва Лагард.