Министър Петкова: С увереност мога да кажа, че България е готова да въведе еврото

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че страната ни е готова да въведе единната европейска валута от 1 януари 2026, както на национално, така и на местно равнище.

В рамките на конференцията “България на прага на еврозоната” финансовият министър участва в кръгла маса заедно с управителя на БНБ Димитър Радев, комисаря на ЕС по икономиката и производителността Валдис Домбровскис и управляващия директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя.

Петкова очерта пътя на България към членството в еврозоната, започнал още с присъединяването на страната към Европейския съюз. По думите ѝ процесът е бил дълъг и нелек, но се е превърнал в стратегическа цел, като един от най-значимите успехи по него е присъединяването на България през 2020 година към Валутно-курсовия механизъм II и към Банковия съюз.

След това, продължава Петкова, усилията са били насочени към изпълнението на критериите и хармонизирането на националното законодателство с европейското, включително приемането на плана за въвеждане на еврото. Тя акцентира върху приетия през 2024 година Закон за еврото, всички подзаконови нормативни актове, както и новия Закон за Българската народна банка, съобразен с европейските правила.

Сред ключовите етапи по пътя към еврото Петкова открои и успешното привеждане на националните информационни системи, свързани с въвеждането на единната валута, подчертавайки, че България е готова и от технологична гледна точка.

Финансовият министър постави акцент и върху необходимостта обществото и бизнесът да имат достъп до обективна информация за ползите от приемането на еврото и за конкретните стъпки на процеса, за да се разсеят страховете, насаждани, по думите ѝ, от антиевропейски партии.

Петкова цитира данни, според които над 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото - знак, който министърът определи като положителен и показателен за обществените нагласи.

"С увереност мога да кажа, че България е готова да въведе успешно еврото от 1 януари 2026 година", заяви Петкова и благодари на всички институции и партньори за подкрепата по пътя към еврозоната. Финансовият министър изказа и благодарност на всички за подкрепата по този път.

"Вярвайте на България, ние ще бъдем коректен партньор. Вярвайте на нас, ние вярваме на вас", с тези думи министърът на финансите Теменужка Петкова завърши своето изказване.