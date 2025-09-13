Протест на "Възраждане" затвори жълтите павета пред БНБ СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 14 / 14

Привърженици на "Възраждане" протестират в център ана София срещу кабинета на Росен Желязков.

Протестиращите са издигнали транспаранти в защита на българския лев, както и политически послания - "Оставка съд затвор за ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ ИТН!", "Духовно възраждане и свобода за България!", "Бъдещето е на суверенните държави", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България", "Унищожаването на лева от мафията е колосален грабеж на народа" и други.

Недоволството на привържениците на партията се оглавява от лидера им Костадин Костадинов.

Протестиращите блокираха движението за автомобили на "площад княз Александър I" пред БНБ.