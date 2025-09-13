IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протест на "Възраждане" затвори жълтите павета пред БНБ СНИМКИ

Според присъстващите бъдещето е на суверенните държави

13.09.2025 | 16:37 ч. Обновена: 13.09.2025 | 17:12 ч. 49

Снимка: БГНЕС

Привърженици на "Възраждане" протестират в център ана София срещу кабинета на Росен Желязков.

Протестиращите са издигнали транспаранти в защита на българския лев, както и политически послания - "Оставка съд затвор за ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ ИТН!", "Духовно възраждане и свобода за България!", "Бъдещето е на суверенните държави", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България", "Унищожаването на лева от мафията е колосален грабеж на народа" и други.

Недоволството на привържениците на партията се оглавява от лидера им Костадин Костадинов.

Протестиращите блокираха движението за автомобили на "площад княз Александър I" пред БНБ.

