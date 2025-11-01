IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Пирин откриха мъж, обявен за починал преди няколко години

Служители на парковата охрана открили мъжа, който проявил агресия

01.11.2025 | 18:46 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Мъж, който бил обявен за починал преди няколко години - беше открит на територията на Национален парк "Пирин". Това е станало на 30 октомври при проверка за незаконно бивакуване, съобщава Нова телевизия.

Служители на парковата охрана открили мъжа, който проявил агресия, когато му били поискани  лични документиза да му бъде написан акт за нарушението. Заради възникналата опасност е потърсено съдействие от органите на МВР.

След пристигането на полицейския екип е установено, че мъжът не притежава лични документи и е отведен в РУ – Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че той е бил обявен за изчезнал и впоследствие – обявен от съда за починал.

Тагове:

Пирин планина МВР мъж издирване
