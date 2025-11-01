Бомба от брашно: как киевски охранител надхитри руските служби

Страшните руски служби за сигурност изпратиха на Андрей следващата му задача: да изработи бомба, която да убие десетки държавни служители в административна сграда в Южна Украйна. Той внимателно изработи взривното устройство, използвайки химикали, които беше купил от близкия пазар, и го остави на тайно място, преди да изпрати координати на своя контакт във ФСБ.

Руски агент дискретно събра пакета и постави бомбата на прага на сградата, без знанието на персонала вътре. Но това, което охранителят и шефовете му не знаеха, беше, че Андрей е двоен агент, работещ за украинските служби за сигурност – и бомбата беше пълна с брашно, пише The Telegraph.

Агентът е бил обкръжен от украинската СБУ и хванат на местопрестъплението, преди да бъде отведен и разпитан.

Андрей е един от многото хора, наети от руската ФСБ, след като са разглеждали обяви за работа, предлагащи саботажна работа в социалните медии. Службата за сигурност плаща до 5000 долара (3800 британски лири) за палежи срещу цели като сграда на СБУ.

Работата на Андрей е да играе с Русия в нейната собствена игра, за да осуетява атаки и да събира разузнавателна информация.

Седнал в колата си, осеяна с дупки от шрапнели, в Южна Украйна, докато руски дронове прелитат, Андрей преглежда подобни предложения за работа на телефона си.

„Ако сте смели и енергични, имаме работа за вас. Ще работите по няколко часа на ден“, предлага една публикация, показваща украинско знаме, пламък и знак за долар до него.

Друга свободна позиция е свързана с рисуване на нацистки символи и логото на украински националисти по градските стени. Снимки на графитите трябва да бъдат публикувани на уебсайт на украински националисти и докладвани на руското разузнаване, което е създало самия уебсайт.

„Преди плащаха по 3 долара за бройка, но сега цената се е повишила“, казва Андрей, обяснявайки, че това е част от тактиката на Русия за увеличаване на саботажите в Украйна.

Наред с графитите и саботажа, Москва се опитва да създаде впечатление за съпротивително движение, като подкупва жителите на града, алчни за руски пари. Те също така използват дронове, за да пускат листовки в опит да промият мозъците на съмнителни украинци.

Като двоен агент, Андрей работи за предотвратяване на подобна намеса, като приема предложения за саботаж, само за да привлече сътрудници и да ги вкара в затвора.

Бившият бизнесмен и милионер загуби всичко два пъти. Първо, когато Русия анексира Крим и експроприира хотела му през 2014 г. И отново, когато строителните материали на компанията му са разграбени, след като руската армия влиза в града му в началото на 2022 г.

Това вероятно е една от причините, които го накараха да е готов да рискува живота си, за да играе с многострашната ФСБ в нейната собствена игра.

Андрей отдавна е общувал със СБУ. В един момент в града възникнал проблем: агенти, наети от руската ФСБ, започнали да се опитват да взривят административни сгради и те трябвало да бъдат пресечени.

Заедно с украинските служби за сигурност Андрей решил да постави капани и, ако е възможно, да арестува извършителите.

Той открил, че агентите на ФСБ, предлагащи най-основните задачи в социалните медии, са първата стъпка към по-сложни задачи, като например палеж на електрически шкафове на железопътната мрежа.

Той успял да пропусне тази стъпка. Подобно на повечето жители на Южна Украйна, Андрей притежава дарбата на убеждаването.

Той убедил руснаците, които му се доверили, че палежът е твърде малък мащаб за него и преминал директно към следващото ниво.

Последната му операция била най-опасната: получил заповед да направи истинска бомба.

Андрей получил инструкции от ФСБ да закупи различни компоненти за приготвяне на експлозивна смес, както и лагерни сачми, за да увеличи разрушителния ефект.

Под наблюдението на служител от руските специални служби онлайн, той направил взривното устройство у дома. След това конструирал друго, което изглеждало абсолютно същото, и го напълнил с брашно, без те да знаят.

Оперативните служители на ФСБ, като цяло са доста компетентни, казва Андрей, но дори те имат донякъде изкривена представа за ситуацията в Украйна.

Докато изработвал бомбата, Андрей се сблъсквал с друг риск: можел да бъде спрян по всяко време и украинската полиция да може да провери телефона му.

„След едно обаждане до служител на СБУ, те щяха да дойдат и да уредят всичко“, обяснява Андрей. „Проблемът е нещо друго – евентуален предател, служещ на контролно-пропускателния пункт, който може да ме спре.”

Андрей се съгласил с руснаците да скрият бомбата – неговата фалшива – на определено място, като им предал координатите на експлозива. Те от своя страна изпратили свой довереник. От този момент нататък всичко било под постоянно наблюдение на украинската СБУ.

Чантата със самоделното взривно устройство е трябвало да бъде взривена на входа на административната сграда на града. Руският агент я донесъл до самия праг на офиса, където бил заловен.