Скандал! Цеца изнесе концерт в РСМ, развя българското знаме ВИДЕО

Звездата на сръбската музика Цеца Величкович изнесе концерт пред македонската публика. Появява ѝ обаче предизвика скандал в страната, а причината беше решението ѝ да излезе на сцената с българското знаме, съобщава “24 часа”.

Видеото се разпространява в социалните мрежи.

Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред публиката, която реагира с освирквания.

Публиката реагира бурно – залата ехтеше от освирквания, от всички страни се чуваха викове “Срам!" и “Това е Македония!", а някои от посетителите възмутено напуснаха залата, съобщава местният сайт "Аеродромци".