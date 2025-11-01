IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Скандал! Цеца изнесе концерт в РСМ, развя българското знаме ВИДЕО

“Това е Македония”, освирка я недоволната публика

01.11.2025 | 13:50 ч. 2
EPA/БГНЕС

Звездата на сръбската музика Цеца Величкович изнесе концерт пред македонската публика. Появява ѝ обаче предизвика скандал в страната, а причината беше решението ѝ да излезе на сцената с българското знаме, съобщава “24 часа”.

Видеото се разпространява в социалните мрежи.

Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред публиката, която реагира с освирквания.

Публиката реагира бурно – залата ехтеше от освирквания, от всички страни се чуваха викове “Срам!" и “Това е Македония!", а някои от посетителите възмутено напуснаха залата, съобщава местният сайт "Аеродромци".

@m4kedonche #macedonia #macedonia🇲🇰 #makedonija🇲🇰 #makedonija #🇲🇰 ♬ original sound - М4КЕДОНЧЕ
