Отвъд известното: Украинците питат гадатели на таро кога ще е следващата руска атака

Броят на зрителите се увеличава - десетки, после стотици, понякога близо хиляда. Почти всички са се включили по една и съща причина: да чуят последните прогнози на Тетя (леля) Фаня за заплахата от руски атаки срещу украински градове.

"(Нека да разгледаме) Киев през ноември“, казва тя по време на скорошно предаване, вадейки карти от разбъркано тесте. "Може да има проблеми с ресурси отвъд електричеството, газа и други подобни. Ще има сериозни проблеми с водата в Киев... Може би постепенни прекъсвания на тока...“

Във военна Украйна бъдещето на човек може да изчезне за миг. Ето защо някои украинци се обръщат към таро - тесте карти, което символизира житейските теми, духовните уроци и ежедневните преживявания, използвани както за гадаене, така и за саморефлексия - за да се опитат да получат някакъв контрол сред хаоса.

Около 43% от украинците вярват в различни форми на езотериката, което включва не само таро, но и екстрасенси и гадатели, според проучване от 2024 г., проведено от Киевския международен институт по социология (КИИС). Въпреки че интересът обхваща и двата пола, жените са по-склонни към подобни убеждения (49%), отколкото мъжете (36%), пише Kyiv Independent.

Очарованието от таро не се разгръща само в онлайн стриймовете. В цяла Украйна практикуващите намират нова аудитория, жадна за прозрения. Една от тях е Громовица Бердник, гадателка на карти таро, базирана в Киев.

"Таро е ключ към нашето подсъзнание – към онова свещено пространство, откъдето произлизат причините за събитията и явленията. Това е тайната: чрез картите таро можем да видим как могат да се развият събитията в дадена ситуация“, каза Бердник пред Kyiv Independent.

"Целият ни живот е път през гората. Всеки среща пънове, дерета, а понякога и вълчи ями... а понякога не можем да видим гората заради дърветата. Таро може да се превърне в онзи водач, който ни води по пътеката и ни помага да се ориентираме", споделя гадателката.

Бердник описва занаята си не като хоби, а като "дар на предците“. Тя казва, че прабаба ѝ е била врачка и лечителка в родното ѝ село – за нея това е част от нейния род, предавана като семейна реликва.

Подобно на Бердник, Тетя Фаня също практикува таро от малка. За нея таро е "инструмент за ясновидство, начин да се погледне в бъдещето и да се предвидят важни неща“, каза тя пред Kyiv Independent.

Много преди таро да станат популярни сред широката публика, украинските села са се гордеели с хора, за които се е смятало, че притежават изключителни дарби за духовно лечение и далновидност. В СССР тези езотерични практики са били маргинализирани, но с предстоящия крах на комунистическата държава, подземни мрежи за самостоятелно издаване – известни още като "самиздат“ – са разпространили неща като таро в по-широко разпространение в Украйна и съседните страни.

Според академик Руслан Халиков в статията му от 2021 г. по темата, "има доказателства, че в края на 80-те и началото на 90-те години езотерични книги и списания са пристигали в Украйна от балтийските републики и Молдова“, където тези езотерични общности "не са преживели същото ниво на (съветски) репресии като Киев“.

Към края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век вълна от мистици от поп културата и езотерични фигури се появяват и в постсъветското пространство. В Украйна Василий Чумак привлича широко внимание с изпълнението си на „енергийно лечение“ по телевизията на живо.

Въпреки че беше силно противоречива, неговата известност подчертаваше трайното очарование на обществеността от мистичното и дълбоко вкорененото желание за напътствия на фона на социални и политически катаклизми. Паралелен феномен се разгърна в Русия, където фигури като Анатолий Кашпировски пленяваха публиката си с масови телевизионни сеанси на хипноза.

Експертите по психично здраве казват, че търсенето на отговори в езотериката по време на несигурни времена не е по своята същност погрешно или вредно. Всъщност има стойност, която идва от индивидуалната работа с човек, който служи като духовен водач, помагайки на човек да изгради доверие в собствените си инстинкти.

"Идеята за използване на карти таро като инструмент за саморефлексия сама по себе си не е лоша и е в съответствие с общите психологически техники“, обясни Олга Гришун-Грищик, практикуващ психолог в Черновци.

"Въпреки това, както всеки инструмент, той може да причини вреда, ако се използва неправилно. Ако се задълбочим, картите таро са символи, своего рода метафори, така че всеки човек ги интерпретира по свой начин – най-вероятно виждайки това, което иска да види, или дори това, което се страхува да си признае", споделя тя.

Украинците се консултират с тарологи като Бердник и Тетя Фаня по широк кръг от въпроси, но значителна част от тях са мотивирани от въпроси, произтичащи от пълномащабната война на Русия – от майки, избягали в чужбина с децата си, до тези, оцелели след руската окупация.

"Вторият по големина брой въпроси, свързани с войната, които получавам, са свързани с окупацията“, каза Тетя Фаня и добавя: "Хората наистина искат да се върнат у дома".

На фона на безмилостната скръб и несигурност на пълномащабната война на Русия обаче има въпроси, към които опитни тарологи като Бердник и Тетя Фаня подхождат с повишено внимание. От съдбата на изчезналите близки до опасностите, пред които сме изправени, оставайки в градовете на фронтовата линия, тези граници отразяват както етичната отговорност, така и разбирането, че таро е преди всичко инструмент за насоки и размисъл.

В предаванията на живо на Тетя Фаня, когато хората питат дали трябва да избягат от определен град, тя бързо им напомня, че в крайна сметка това е тяхно решение.

"Не мога да кажа на някого за нещо лошо, което може да му се случи. Това не бива да се прави – това е форма на програмиране. Винаги предупреждавам за потенциални опасности и моля хората да не пренебрегват интуицията си“, обясни тя.

Когато става въпрос за най-трудните проблеми на войната, като например изчезналите лица, Бердник също действа внимателно.

"Не винаги приемам подобни гадания и първо се опитвам да преценя чрез картите дали си струва да се задълбочавам. Винаги уточнявам, че това е най-деликатната област на таро... и, разбира се, не вземам такси за подобни гадания“, каза тя.

Бердник казва, че категорично отказва въпроси за това как да се избегне мобилизация. Отказът ѝ се корени в патриотична позиция, като подчертава, че вярва, че всеки има роля в защитата на Украйна срещу руската агресия.

"Имам много близки приятели, които биха могли да избегнат фронта – някои поради здравословни причини, други поради това, че имат три или повече деца – но те са там, защото са чувствали, че иначе не могат да се изправят пред децата си“, обясни Бердник.

Тя също така се колебае да отговаря на въпроси за това кога точно ще приключи пълномащабната война, обяснявайки, че нейното разрешаване е повлияно от твърде много непредсказуеми променливи, за да се правят надеждни прогнози.

"Границите на реалността, които биха показали края на войната, все още не са се оформили. И какво означава "край на войната“? Победа? Връщане на територии? Прекратяване на огъня? Картите могат да отразяват само ситуацията такава, каквато е в момента".