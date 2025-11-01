Още разкрития: Убитата жена е майка на три деца, заподозреният е мъжът ѝ

Убитата тази нощ жена е 45-годишната Стилията. Тя е майка на три деца. Заподозрян за убийството ѝ е мъжът ѝ, който все още се издирва. Той е на 55 години, съобщава bTV.

Познати на жертвата потвърдиха, че семейството 3 деца, едното от тях е малко. Наскоро двамата се разделили. Според хората в района, преди няколко години отново имало разрив в отношенията им и временна раздяла. Тогава на улица "Цар Симеон", където е и магазинът, превърнал се в местопрестъпление, била запалена колата й. А заподозрян отново е мъжът й, разказват живеещи наоколо.

Магазинът за алкохол и цигари съществува от няколко години. Фирмата на жертвата е регистрирана през 2021-а година. Обикновено магазинът е работил до около 20-21 часа. Той самият също е идвал до магазина, но рядко. Майка й и голямата й дъщеря били често тук.

Какво се знае до момента

Тази нощ е станало жестоко убийство в София. Сигналът за инцидента е получен в 22:59 часа. Линейката пристига за 8 минути, но констатира смъртта на жената", информират от Спешна помощ.

Жертвата е с огнестрелна рана в главата и по първоначални данни е убита с 4 куршума. Образувано е досъдебно производство. Най-вероятно става дума за личен мотив, а не грабеж.