Една криза с "Лукойл" няма да се отрази на българския пазар непосредствено. Това заяви в предаването "Брюксел 1" Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията.

"Ако рафинерията не може да работи, тогава вече поне два-три месеца българският пазар не би трябвало да има проблем. Но след това ние ще започнем да изпитваме очевидно недостиг на гориво, което естествено, по пазарен принцип ще доведе до увеличаване на цените и ще трябва да се търсят алтернативи за доставки", прогнозира още Стефанов пред Bulgaria ON AIR.

"Ако си спомняте, цените в България в пика на кризата, която Русия предизвика през 2020 година, беше един лев отгоре спрямо сегашните", припомни експертът. "Държавата, за да избегне някой друг да определя кога рафинерията може да спре, трябва да я постави под такъв особен надзор, с особен управител, да поеме управлението и да гарантира, че рафинерията няма да спира да работи".