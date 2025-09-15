Гласовете не стигат, за да се свали правителството

Петият вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков ще се обсъди и гласува в Народното събрание тази седмица. Той е по тема правосъдие и вътрешен ред.

Вносители са ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Подкрепа се очаква от "Възраждане" и "Величие".

"Очевидно е, че гласовете не стигат за сваляне на правителството. От управляващите партии не виждаме разколебаване. Този вот на недоверие няма да получи подкрепа", коментира политологът Милен Любенов.

Според социолога Елена Дариева общественото напрежение е факт и мотивите, и аргументите за този вот са точно в целта, защото поставят фундаментална тема за правосъдието и липсата на справедливост.

"Това прави този пети вот на недоверие по-различен от останалите. Задава дебат, който кореспондира с дневния ред на обществото", заяви Дариева пред Bulgaria ON AIR.

Тя сподели мнението на Любенов, че краят на вота е предизвестен.

"Всяка една от опозиционните партии следва своите стратегии. Някои са доста радикални като "Възраждане". За единство не може да се говори, а и то е невъзможно", каза още той.

"Управляващите, които срамежливо се маскират като малцинство, имат подкрепата на 131 депутати в пленарната зала. Докато това е така, всички вотове ще бъдат своеобразни стрели с халосни патрони", смята Дариева.

Гледайте целия разговор във видеото.