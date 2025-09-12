ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към кабинета “Желязков”

"Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха вот на недоверие към кабинета "Желязков" на тема "Правосъдие и вътрешен ред".

“Внесохме нашия вот на недоверие към правителството, което не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. С това задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани”, заяви пред журналисти депутатът Божидар Божанов.

“Виждаме не просто несправяне, а системен отказ от това да се бори държавата с всички свои инструменти срещу завладяването на държавата, задкулисни интереси, от интереси, които нямат политическа легитимация, но упражняват власт. На първо място зад тези кръгове, тези задкулисия - трябва да отбележим г-н Пеевски, който чрез своите нелегитимни инструменти завладява все повече власт. Това не е демократично управление на една държава, това е съвсем друг вид държавно управление - олигархия, диктатура. Нашия вот е срещу това. Срещу това, че държавата не се бори да спре този разпад на институциите”, каза още Божанов.

Той уточни, че петият вот на недоверие е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Божанов добави, че ПП-ДБ разчита на подкрепа на всички, обявили се за опозиция.

От своя страна Асен Василев каза, че България заслужава по-добро правителство от настоящето. Бившият финансов министър отбеляза, че цените на електроенергията и на водата са по-високи, цената на таксите за университети, на винетки и на тол такси – също.

“Всеки ден виждаме грабеж и обедняване на българите”, заяви лидерът на ПП.

Атанас Атанасов, лидер на ДСБ, заключи, че в областта на вътрешния ред и сигурността, властта има тежки пробойни.