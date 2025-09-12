IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към кабинета “Желязков”

Той е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС

12.09.2025 | 13:42 ч. Обновена: 12.09.2025 | 13:53 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

"Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха вот на недоверие към кабинета "Желязков" на тема "Правосъдие и вътрешен ред".

“Внесохме нашия вот на недоверие към правителството, което не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. С това задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани”, заяви пред журналисти депутатът Божидар Божанов.

“Виждаме не просто несправяне, а системен отказ от това да се бори държавата с всички свои инструменти срещу завладяването на държавата, задкулисни интереси, от интереси, които нямат политическа легитимация, но упражняват власт. На първо място зад тези кръгове, тези задкулисия - трябва да отбележим г-н Пеевски, който чрез своите нелегитимни инструменти завладява все повече власт. Това не е демократично управление на една държава, това е съвсем друг вид държавно управление - олигархия, диктатура. Нашия вот е срещу това. Срещу това, че държавата не се бори да спре този разпад на институциите”, каза още Божанов.

Той уточни, че петият вот на недоверие е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Божанов добави, че ПП-ДБ разчита на подкрепа на всички, обявили се за опозиция.

Свързани статии

От своя страна Асен Василев каза, че България заслужава по-добро правителство от настоящето. Бившият финансов министър отбеляза, че цените на електроенергията и на водата са по-високи, цената на таксите за университети, на винетки и на тол такси – също. 

“Всеки ден виждаме грабеж и обедняване на българите”, заяви лидерът на ПП.   

Атанас Атанасов, лидер на ДСБ, заключи, че в областта на вътрешния ред и сигурността, властта има тежки пробойни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

вот на недоверие ПП-ДБ правителство външна политика Асен Василев Божидар Божанов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem