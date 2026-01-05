Радан Кънев: Европа няма нужното ниво на съгласуване и обща външна политика

За пореден път разбрах очевидното - че Европа няма нужното ниво на съгласуване и обща външна политика. Позицията на Европейската комисия е най-малкото общо кратно между позициите на основните държави в Европа и мълчанието на голяма част от държавите. Ако погледнем внимателно какво казаха различните правителствени говорители, ще си обясним и защо ЕК излиза с едно кухо изявление. Това каза в ефира на bTV евродепутатът от ЕНП, излъчен от ПП-ДБ - Радан Кънев.

"Кабинетът на Санчес в Испания се ползва с подкрепата на крайната левица, той е коалиционен с крайната левица. Тя от своя страна има близки отношения ооще с Уго Чавес, а след това - с Мадуро. Съответно Санчес излиза с позиция, близка до латиноамериканската левица. В Италия Джорджа Мелани отчаяно иска да демонстрира някаква форма на близост с Тръмп, въпреки че разбира, че няма италиански интерес, който да съвпада с тази политика. Тя заема една позиция, която е по-скоро уклончива. Външният им министър заема една позиция, която е по-близко до подкрепа към Тръмп. Макрон и Мерц заемат много категорични позиция, които са в защита на демократично избраните лидери на Венецуела. През 2024 г. във Венецуела имаше президентски избори и всички държави по света отхвърлиха легетимностста на Мадуро в новия му мандат, с изключение на Китай, Русия, Иран и още няколко откровени диктатури$, припомни той.

"Интересен момент е, че САЩ признават Едмундо Гонсалес за законно избран президент на Венецуела и Мария Мачадо за законно избран лидер на опозицията и международен представител. В следващия момент Тръмп казва, че не желае да работи с тези хора, защото те нямали доверието и уважението на съгражданите си. Как си признал победа с над 60%, а след това казваш това? Тук очевидно има дълбоко и травмиращо противоречия в американската позиция, което Макрон и Мерц, слава Богу, не споделят. Те категорично казаха, че Венецуела има своите законно и демократично избрани представители и те трябва да водят процес по демократичен преход. Но ще има ли такъв, е най-важният въпрос. Към момента ми изглежда, че Тръмп е постигнал сделка с хунтата, която беше зад Мадуро. Да не забравяме, че Мауро беше един шофьор на автобус, изтикан от Чавес напред като една простонародна и харизматична фигура. Отзад е военната хунта, криминалните картели и една много опасна и сериозна властова мрежа. В тази ситуация - с легитимирането на вицепрезидентката на Мадуро, изглежда, че Тръмп заема позиция: нямаме нищо против държавата да остане диктатура и народът да продължава да бъде мачкан и репресиран. Той показва, че за САЩ е важно да вземат петрола", коментира още Радан Кънев, като подчерта, че това е сделка, в която Европа не може да участва.

"Бих очаквал от Европейската комисия позиция, подобна на тази, която заеха Туск и Мерц, а не на тази, която заемат Санчес или Орбан, който днес каза най-неразбираемото нещо - че това било свидетелство за края на международния либерален ред", посочи политикът.