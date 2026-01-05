STEM центровете в българските училища изграждат умения за 21-ви век

През последната година българското образование се разви доста в посока дигитализаця. Много учители публикуваха учебници и дигитални ресурси, а МОН продължи развитието на STEM центровете. Въпреки бавните темпове, българското образование върви към по-добро, а резултатите на учениците по места показват, че когато искаш, можеш да промениш нещата. Това каза Кристиана Чешмеджиева, учител, лектор и специалист по дигитален маркетинг, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.
Държавата и ЕС инвестираха много в STEM центрове в българските училища. Бяха изградени и са в процес на изграждане редица центрове, където се интегрират различни технологии и дигитални ресурси, които подобряват средата, в която учениците се обучават. Технологиите включват AI, очила с виртуална реалност и други инструменти.
„Целта е учениците да могат да изживеят материята, а не да я изучават сухо“, коментира гостът.
STEM не включва само центровете, а е подход, който включва междупредметни връзки и изгражда умения за 21-ви век. Следващата стъпка е да бъдат обучени учителите. В по-големите населени места STEM центрове има изградени вече от няколко години, но в по-малките населени места ситуацията е различна.
Важно е учителите да могат да боравят с тези технологии и да са запознати с техниките за преподаване. Доста неправителствени организации организират обучения, насочени към култивирането на дигитални умения.
Според събеседника се усеща промяна, включително има млади учители, които не се отказват, въпреки трудностите в образователната система. Младите учители се организират сами, за да постигнат положителна промяна. Можем да кажем, че над 90% от учителите вече използват AI. Колегите се стремят да използват различни платформи, за да подобрят работата си.
Чешмеджиева допълни, че наскоро са нашумели и платформи, с които могат да се създават интересни инфографики. Това е едно от предимствата на социалните мрежи – учителите могат да обменят опит и да споделят впечатления.
Все повече учители променят методиката си на оценяване, за да я пригодят към това, че учениците вече също използват AI. Разбира се, промените в подхода на оценяване целят да научат учениците да използват изкуствен интелект, без да получат отговора на готово.
