IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Киселова: Отец Иван работеше в подкрепа на всички нуждаещи се

Председателят на парламента изрази съболезнования за смъртта на архимандрит Йоан

15.09.2025 | 19:15 ч. Обновена: 15.09.2025 | 19:30 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази съболезнования по повод кончината на архимандрит Йоан, известен сред православната ни общност като отец Иван от Нови хан.

"Изпълнявайки своята духовна мисия, отец Иван с непоколебима вяра, мъдрост и неизчерпаема енергия работеше за добруването на своите енориаши и в подкрепа на всички нуждаещи се", посочва Наталия Киселова в съболезнователен адрес до Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. 

Свързани статии

Председателят на парламента отбелязва, че отец Иван е пример за милосърден и отзивчив към болката на ближния духовник и ревностен защитник на християнските добродетели и нравствените ценности на Българската православна църква.

Председателят на Народното събрание изразява своята увереност, че боголюбивите дела на отец Иван ще продължат да бъдат вдъхновяващ пример за човечност, състрадание и искрена вяра в доброто у хората.

"Ще го запомним като благ и човеколюбив, като мъдър и отдаден служител на Светата ни Църква и като закрилник на бедните и страдащите", посочва в съболезнованието си Наталия Киселова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Отец Иван Наталия Киселова съболезнования
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem