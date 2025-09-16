IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прощаваме се с отец Иван от Нови хан

В неговите приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда

16.09.2025 | 08:50 ч. Обновена: 16.09.2025 | 10:22 ч.
Днес ще се състои опелото на отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хората, изпаднали в беда. Духовникът ще бъде изпратен в последния му земен път в 12:00 часа в храм „Света Троица“. 

В неговите приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда. Здравето на духовника се влоши през последните години, но въпреки това той продължаваше да се грижи за децата.

Отец Иван е роден през 1945 година в село Благово. Завършва строителен техникум и започва работа. Ненадейно след пътна злополука, при която си удря главата и губи съзнание, получава духовно просветление. Напуска работа и решава да стане свещеник, припомня Нова телевизия.

