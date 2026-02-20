Цветове за късмет за всяка зодия за годината на Огнения кон

На 17 февруари започна китайската нова година. Тя ще е под влиянието на Огнения кон. Според астролози, енергията на тази година ни носи „див галоп“ към трансформация, страст и постижения. Този огнен, неукротим китайски зодиакален знак въплъщава интензивна жизнена енергия, способна да събори най-упоритите препятствия със своята смелост и непоклатима вяра в бъдещето.

Но зад безстрашния си стремеж, Огненият кон може да се изгуби и в излишества, бързане и сблъсъци с егото. За да канализираме тази интензивност в траен успех, е важно да добавим в ежедневието си правилните цветове – такива, които са общи за всички знаци и персонални за всяка китайска зодия.

Ето кои са те:

Небесносиньо – символизира умиротворение, свобода и мир. Подходящо за преговори, интервюта за работа и комуникация. Прекомерната употреба може да доведе до студенина, меланхолия или леност. Съответства на елемента вода.

Тревистозелено – означава креативност, изцеление и разширение. Подходящо при адаптация към нова работа или ново място за живот, ново начало. Прекомерната употреба може да предизвика провал или завист. Съответства на елемента дърво.

Яркочервено – символизира жизнен импулс, страст и любов. Подходящо за романтични срещи или очакване на раждането на дете. Прекомерната употреба може да предизвика опасност, насилие или гняв. Съответства на елемента огън.

