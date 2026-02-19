Втора сватба за Парис Хилтън

Парис Хилтън и Картър Реум са подновили брачните си обети. 45-годишната богата наследница разкри, че това се случило на островите Търкс и Кайкос на Свети Валентин. Тя сподели снимки в Instagram от новото предложение за брак и сватбата.

Вижда се, че церемонията е била на плажа. Парис е в бяла рокля с голяма цепка и деколте. Картър пък е по бял смокинг. Присъстват и децата им - синът им Феникс на 3 г. и дъщеря им Лондон на 2 г.

"5 години по-късно... и той все още кара сърцето ми да прескача. На Свети Валентин, сред тюркоазените води на Търкс и Кайкос, само дни преди моя рожден ден - моята валентинка завинаги ми предложи отново, и аз казах "Да" отново. Но този път не бяхме само съпруг и съпруга. Бяхме майка и баща. Феникс и Лондон гледат любовта, която ги създаде. Да подновим обетите си не е само за празнуването на пет красиви години, а е за показването на бебчетата ни, че любовта расте, задълбочава се и избира един друг отново и отново. Пет години минаха. Остава завинаги. Завинаги не е достатъчно дълго с теб, Картър", написа Хилтън към кадрите.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net