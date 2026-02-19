Хали Бери не смятала, че пак ще се омъжва

Хали Бери е развълнувана, че е сгодена. 59-годишната актриса получи предложение за брак от музиканта Ван Хънт. На нея са ѝ трябвали няколко месеца, за да ѝ стане комфортно с идеята, че отново ще се омъжва.
"След като Ван ѝ предложи, на Хали ѝ трябваха няколко месеца, за да ѝ стане комфортно с идеята, че отново ще се омъжва.", коментира източник на "People".
Звездата е била омъжена три пъти.
Сега се вълнува, че е сгодена.
"Тя го обича толкова много, и той я прави невероятно щастлива. Тя се чувства голяма късметлийка. Тя е развълнувана да бъде сгодена", посочи още източникът.
Още за двойката четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.