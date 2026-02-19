IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Меган Дъ Стелиън с разкрития за гаджето си

С баскетболист е

19.02.2026 | 23:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Меган Дъ Стелиън се чувства комфортно с гаджето си Клей Томпсън. 30-годишната рапърка проговори за връзката с баскетболиста. Тя смята, че той е дошъл в живота ѝ в перфектното време.

"Никога не искам да кажа на някого да скоча във връзка, защото всеки друг е в такава, и аз няма да ви кажа просто да се впуснете във връзка, защото трябва. Дори не знаех, че ще бъда в моята връзка, ако трябва да съм честна", посочи тя пред "People".

Звездата е ходила на терапия и е работила върху себе си, преди Клей да дойде в живота ѝ.

"Мисля, че защото най-накрая започнах да съм в по-добро състояние на ума за себе си и за живота ми, и вече върших много работа, за да се излекувам. Ходих на терапия, имах няколко дейности, които започнах да правя за себе си, може би Бог просто отвори това място за мен да имам някого, който ме обича правилно", разкри Меган.

звезди Меган Дъ Стелиън Клей Томпсън връзка двойка
