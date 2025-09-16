Иванов за безводието: Нашата задача е да излезем от този тупик

Виждаме работата на Националния борд по водите в две направления – конкретни решения за проблемните региони и стратегически, дългосрочни решения за цялата страна. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет.

“Нашата задача е да излезем от този тупик. Считаме, че Националният борд по водите ще даде много по-голяма яснота, устойчивост и последователност при управлението на водите, каза Иванов. По наша преценка има достатъчно средства и експертиза, допълни министър Иванов.

Целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, разработването на нови водоизточници и управлението на речните корита ще са във фокуса на създадения борд. По думите на министъра качеството на водата е приоритет.

Регионалният министър акцентира и върху необходимостта от обединяване на експертността по темата. “Очакваме всички засегнати институции, всички засегнати лица, включително извън изпълнителната и местната власт, да участват активно при вземането на решения и тяхното изпълнение”, каза още Иванов.