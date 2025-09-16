Премиерът Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика

"Настоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм. А политическият прагматизъм означава само едно - политическа стабилност", заяви премиерът Росен Желязков в речта си по време на откриването на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство.

Според Желязков това не е зов за подкрепа, а зов за разбиране, че политическата стабилност и предвидимост са единствената среда, в която може да функционира нормално икономиката, нормално да се води неминуемият разговор, който предстои.

"Разговорът е за това как държавата преразпределя националния продукт. Затова каква да бъде през следващите 10 и 20 години данъчно-осигурителната ни система, по какъв начин държавата ще посреща очакванията за предоставяне на публични услуги и своята функция като универсален преразпределител на националното богатство", каза Желязков и добави, че такъв разговор предстои, но трябва да се води в спокойна среда.

"Винаги на прага на новата учебна година, пристъпвайки през портите на тази Алма Матер, съм сигурен, че първокурсниците тръпнат в очакване за това приключение, което предстои в тяхното студентство, посочи премиерът в словото си. Влизат заредени с енергията на младежкото си дръзновение с усещането, че са отметнали един важен етап от живота си със своето средно образование, очаквайки с оптимизъм всичко онова, което предстои в този необятен път, наречен живот, каза министър-председателят. Затова, когато правим анализ къде сме, откъде сме тръгнали и накъде отиваме, може би е важно да си спомняме това дръзновение, което всеки един от нас е изпитвал, когато е започнал поредната академична година в своя талант", каза премиерът.

Той отбеляза, че живеем в един доста предизвикателен свят, в който се преуреждат голяма част от обществените международни отношения, такива, каквито ги познаваме всички ние, и сме ги възприемали винаги като даденост.

"Светът продължава сякаш да бъде разделен по вертикалната ос на Запад-Изток. Това е ос, която създава не само разбирането на идеологеми, но и създава определени обективни предпоставки за развитието на глобалната икономика и в частност на икономиките, към които принадлежим. В този период на надпревара всъщност ние не сме загърбили идеологическите разбирания и парадигми", добави премиерът.

Желязков е на мнение, че продължаваме да живеем с усещането, че икономиката и конкуренцията са война и ние участваме в нея по един или по друг начин - реално, сюрреално, хибридно. “В този силно поляризиран и конкурентен свят ние пренасяме всичко онова, което ни заобикаля като политическа среда и глобални проблеми, на нашия роден терен, каза премиерът.

Затова и такива въпроси, които трябва да намират много прагматично обединение, като въпросът за въвеждането на еврото, всъщност стават голям политически въпрос”, каза премиерът.

Министър-председателят добави, че се създава усещане за глобално безпокойство, което се пренася и на нашия роден политически терен и рефлектира върху икономиката, инвестиционната среда и доверието.

"Основният спояващ елемент в едно демократично общество е доверието, подчерта премиерът. Атаката върху доверието, използването по недемократичен начин на изкуствения интелект, всички новини, които се нуждаят от множество опровержения и много трудно потвърждения, както и липсата на реални фактчекъри, всъщност превръщат информационната среда в демократичните общества в силно интоксикирана", каза Желязков.