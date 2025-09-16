IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как ще ни се отрази учението "Запад-2025" между Русия и Беларус?

16.09.2025 | 22:07 ч. Обновена: 16.09.2025 | 23:07 ч. 4

Събитията от последните дни в Източна Европа очертават динамика, която все по-трудно може да бъде игнорирана от международната общност. Съвместните военни учения „Запад-2025“ между Русия и Беларус се провеждат в момент на засилено напрежение с НАТО, само дни след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша и части от Румъния, предизвиквайки тревога за потенциална ескалация на конфликта.

Необичайният детайл – присъствието на американски военни наблюдатели на полигон в Беларус. От една страна, това е сигнал за готовност на Минск да демонстрира прозрачност и да се позиционира като посредник между Москва и Запада. От друга – реалните инциденти с дронове припомнят, че зоната остава нестабилна и всяка демонстрация на „достъпност“ е съпътствана от рискове за националната сигурност на държави от НАТО.

Последните ходове на Вашингтон – облекчаване на санкции за беларуския национален авиопревозвач и разговорите за възможно повторно отваряне на американското посолство показват, че дипломацията и геополитическите интереси вървят ръка за ръка с военната реалност.

Изводът от всичко това е, че регионалната сигурност е крехка, а решенията на политическите и военни актьори могат да имат ефект далеч отвъд границите на Беларус и Русия.

Дебат по темата в студиото на "Директно" с политолога и преподавател по политически науки в НБУ проф. Анна Кръстева и заместник-директора на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.

Гледайте разговора във видеото

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
