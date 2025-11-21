„Talk 25: Кръгова икономика“: Как устойчивостта се превръща в реални действия от бизнеса?

Устойчивото развитие, управлението на водните ресурси, хранителните отпадъци, биотехнологиите и кръговите бизнес модели са във фокуса на финалното за годината издание на специалната тв дискусия от поредицата "Talk 25" – "Talk 25: Кръгова икономика". То бе заснето при голям интерес в "Централни Хали" и ще се излъчи на 24 ноември 2025 г. от 20:00 часа по Bloomberg TV Bulgaria.

Водещ на специалното издание е Денислав Борисов. Пред камерите на Bloomberg TV Bulgaria той разговаря с водещи бизнес експерти и представители на иновативни компании, за да покаже как устойчивостта се превръща в реална стратегия, а не просто маркетингово послание. Сред гостите са инж. Валери Говедаров, мениджър „Устойчивост и кръгова икономика“ в Kaufland България, който сподели опита на компанията в прилагането на депозитната система, справянето с хранителните отпадъци и стратегиите за устойчиво развитие за следващата година.

Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“, част от „Веолия“, обясни колко сериозни са загубите на водни ресурси в България и по света и каква е ролята на дигитализацията и изкуствения интелект за ефективното управление на мрежите и концепцията за „демократизиране на управлението на водите“. Проф. Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, обърна внимание на зелените специалности в училището и подготовката на кадри за устойчиви трансформации в бизнеса.

В специалното издание участва и Мария Александрова, ръководител „Устойчивост и ESG“ в Nasekomo, биотехнологична компания, която произвежда устойчиви продукти от насекоми за фуражната и селскостопанска индустрия. Тя представи приложението на модела на кръговата икономика, потенциала на насекомите като част от хранителната верига и перспективите протеините да станат част от човешкия хранителен режим.

„Talk 25: Кръгова икономика“ е част от поредицата специални експертни тв дискусии на Bloomberg TV Bulgaria. Не я пропускайте на 24 ноември от 20:00 часа по Bloomberg TV Bulgaria.

