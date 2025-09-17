Моторист е с опасност за живота, отнел предимство на кола

29-годишен моторист е с опасност за живота в болница в Бургас след катастрофа вчера след обяд на кръстовище с равнозначни пътища в руенското село Разбойна.

Той управлявал мотоциклет "Ямаха ХТ 600", без регистрационни номера, и не пропуснал движещия с отдясно лек автомобил "Пежо 307". 55-годишен мъж, също от село Разбойна, не е пострадал, но мотористът е ранен.

Мотористът е с пукнат череп и хематом на мозъка. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък", с опасност за живота.