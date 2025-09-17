IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Моторист е с опасност за живота, отнел предимство на кола

Инцидентът е станал в руенското село Разбойна

17.09.2025 | 09:30 ч. Обновена: 17.09.2025 | 10:40 ч. 13
Снимка: БГНЕС

29-годишен моторист е с опасност за живота в болница в Бургас след катастрофа вчера след обяд на кръстовище с равнозначни пътища в руенското село Разбойна.

Той управлявал мотоциклет "Ямаха ХТ 600", без регистрационни номера, и не пропуснал движещия с отдясно лек автомобил "Пежо 307". 55-годишен мъж, също от село Разбойна, не е пострадал, но мотористът е ранен.

Мотористът е с пукнат череп и хематом на мозъка. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък", с опасност за живота.

