Вели Караахмед: Политиците съзнателно натикаха българските мюсюлмани в ДПС

Вели Караахмед е български мюсюлманин, роден е в родопското село Чепинци. 12 години е работил във висшата държавна администрация - в МС и в Президенството като експерт по исляма. Владее 5 езика. Dnes.bg разговаря с него за събитията около Възродителния процес, за политическите турбуленции в Родопите.

По време на събитията от 1989 година, когато правителството на Тодор Живков насилствено изселва стотици български мюсюлмани и сменя имената им, Вели Караахмед е на 13 години.

"На митингите за връщане на имената на българските мюсюлани бяхме на протестите в София, тогава хора от столицата, християни, идваха и ни носеха чай, храна, дебели топли чорапи", спомня си той и допълва: "много добрини съм видял от християни и много приятели имам сред тях".

Но политиците много добре познават тънката струна на народопсихологията и играят по нея - разделят ни по етнически, верски, политически признак. И ние, цялото общество, позволихме да се случи това разделение. Плодовете, които днес берем, са от семената, засети в началото на промените.

Последните десетилетия регионът е крепост на ДПС, но при първите демократични избори родопското село Чепинци е 96% синьо, на второ място след София по категоричност на победата на СДС.

Ахмед Доган се настани и беше силен в Родопите и в регионите с мюсюлманско население, защото в началото и СДС, и БСП, и НДСВ - всички партии бягаха от българските мюсюлмани и турци. Присъствието им в листите винаги беше на последните, неизбираеми места, смята Вели Караахмед.

Българските мюсюлмани бяха натикани в ДПС. Знаете ли колко пъти Иван Костов оряза българските мюсюлмани от листите, защото имената бяха Ахмед, Мехмед? И по време на царя беше същото, и по времето на Станишев, и сега е същото...

ДПС на Доган загуби позиции, защото загуби връзката с хората. И всички политици ще изпитат това, абсолютно всички, ако вървят по този път, категоричен е той.

Днес ДПС - Ново начало бързо заема мястото в много общини с мюсюлманско население, парите ли са главният фактор?

Плюят по Пеевски много. Вярно, че бизнесът му е в големи мащаби. Ако има злоупотреби, кражби, има институции, пред които той трябва да отговаря. В момента Пеевски показва близост до хората и на тази основа печели доверието на българските мюсюлмани, защото е сред тях.

Другите политици само обещаваха по време на предизборна кампания, след това бързичко ни забравяха и си заминаваха. След изборите никой не се сеща за проблемите ни - няма работа в региона, заплатите са ниски, младите заминават за големите градове или чужбина.

Не знам докога ще бъде така, засега Пеевски е силен. Ако и той се самозабрави, приключва, както всички останали. Ще бъде поредният провалил се политик.....

Ако политическите партии са коректни към българските граждани без оглед на вероизповедание и етнос, и дадат шанс на умните, грамотните, честните да се преборят за депутатски места, и не им сложат вилата на врата, обслужвайки лобистките кръгове, тогава политиката в България ще бъде истинска.

В момента политиката е национална игра и далавера, смята Вели Караахмед

Ако съм финансово мощен и финансирам партия Х и тази партия има 50-60 депутатски места, естествено ще искам възвръщаемост на тези инвестиции под форма на общественни поръчки, лобистки закони.

Нали никой не вярва, че целувката на Орлов мост между Местан и Станишев беше искрена? Това е любов, която се предлага и на Лъвов мост, с разликата, че на Орлов мост беше политически платена.

(Жестът между Местан и Станишев бе демонстриран на 16 ноември 2013 г. на "Орлов мост". На общ митинг на БСП и ДПС на Орлов мост, организиран в подкрепа на кабинета Орешарски, Сергей Станишев и Лютви Местан размениха топли прегръдки и целувки, а червеният лидер се извини за Възродителния процес на избирателите на ДПС. бел. ред.)

Това е политическата действителност - за жалост, намерихме най-дивия, най-неграмотния, най-необразования политически елит, с торба дипломи и една каруца книги, които не е прочел.

Елит, които има претенции, че е морален стожер и учител - на кого? Децата се възпитават през TikTok и Instagram, насилие в училище, наркотици, родителите заети да гонят кариера, потънали в суетата на деня...

Много хора с бизнес са зависими - утре ще им пратят данъчни, ще започнат проверки, ще използват бухалки, не КОНПИ, не НАП, не НОИ, ще използват и луната и слънцето, за да ги смачкат, ако е нужно. Съседът като види това, ще е по-нисък от тревата...

До момента, докогато българинът не се отърси от чисто консуматорското си, алчно, завистливо и подло ежедневие, това ще е положението, ние няма да имаме единно общество. И политиците много добре знаят.

С кого да правим промяна, с комунистическите чеда на ПП ли,

задава въпрос Вели Караахмед.

"Продължаваме промяната" беше лансирана от президента Румен Радев в лицето на Асен Василев и Кирил Петков. Знаете ли, че на всеки бизнес у нас висят 27 институции, които са като тежък камък на гърба. Тези носители на промяната не показаха нищо ново, но показаха, че нищо старо не са забравили. Това са внуците и правнуците на функционерите, който ни учеха на комунизъм.

Къде е Слави Трифонов и ИТН? Напоследък и той като Доган се скри от хората

Първите пъти, когато Доган се появи на митингите в София, пристигна с "Лада нива" с полицейски символи по нея, представи се като носител на ценности, идеи. Мина време, изтърколи се, родопчани казват: "Шило в торба не седи" и ето, че лъжите му лъснаха.

Всички политици ще имат подобна съдба, когато забравят, че трябва да правят политика на земята, за хората. В момента никоя от партиите няма интерес от предсрочни избори, категоричен е Вели Караахмед и завършва:

"Докато не се научим да живеем един за друг, да мислим един за друг, обществото ще страда. Благоденствие и завист в едно и също сърце не могат да живеят".