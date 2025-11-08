IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Идва ли зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина, предупреди Борис Бонев

Половин милион души в София остават от 1 декември без фирма за сметопочистване, каза още той

08.11.2025 | 11:58 ч.
Кадър: БНТ

След кризата с боклука в София се задава и криза със снегопочистването. Борис Бонев от "Спаси София" предупреди пред БНТ, че столицата разполага само с четири снегорина, което е крайно недостатъчно при очакваните снеговалежи. При първия по-сериозен сняг улиците и тротоарите може да останат непочистени, а градският транспорт – блокиран.

Борис Бонев обясни също, че от 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3 на София, която обхваща районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, което засяга около 200 хиляди души. Заедно с „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че близо половин милион столичани ще останат без избрана постоянна фирма за почистване.

 „Какъв е проблемът? В момента някак се закрепи сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“ благодарение на спешно изградения общински капацитет – общинското дружество „Софекострой“ и завода за боклук. Само че те вече са на максималния възможен капацитет, което означава, че от 1 декември няма кой от общинските структури да поеме тези три района. Тоест кризата наистина ще стане остра и много проблемна“, предупреди Бонев.

На този фон той сигнализира за друг сериозен проблем – зимната готовност на столицата.

„С огромно притеснение трябва да ви опиша още по-страшна картина. София в момента има четири броя снегорина. Четири! В нормално време, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж“, заяви той.

По думите му при първия по-сериозен сняг градът е заплашен от пълен транспортен хаос.

 „Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 сантиметра сняг, градският транспорт ще е блокиран, защото улиците няма да са изчистени. Навсякъде ще е задръстено, защото няма да са изчистени улиците и тротоарите. Градът ще е блокиран. Няколко часа след този блокаж всичко ще стане лед и ще започне втора фаза на тази криза, когато стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат дори до „Пирогов“, предупреди Борис Бонев.

София Борис Бонев криза снегопочистване криза с боклука
