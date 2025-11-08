Преди дербито с Левски: Фенове на ЦСКА се събраха за традиционното си шествие

Феновете на ЦСКА извървяха пътя от площад "Цар Иван Асен II" до Националния стадион "Васил Левски". Част от най-върлите запалянковци се събраха за шествие преди първото Вечно дерби за сезона в Първа лига.

Тифозите тръгнаха малко преди 13:30 часа и няма информация за сериозни инциденти по време на движението в центъра на София. По същото време се движеха и тези на Левски, като и двете шествия бяха охранявани от жандармерията.

Сблъсъкът между Левски и ЦСКА е насрочен за 15:00 часа в събота. Феновете на ЦСКА ще бъдат с няколко хиляди по-малко на Националния стадион "Васил Левски". Тези на "сините" ще бъдат над 17 000. |БГНЕС