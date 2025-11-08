Започва ретрограден Меркурий – 6 зодии трябва да си пазят гърба

Дали космосът е запазил най-интензивния ретрограден сезон на годината за последно? Ще трябва да се уверите сами. Пазете гърба си, защото на 9 ноември планетата-пратеник (Меркурий), която също така отговаря за пътуванията, технологиите и всякакъв вид логистика, ще застане ретроградно, отбелязвайки последното си движение назад за годината. Юпитер също ще последва стъпките на Меркурий на 11 ноември, добавяйки към космическия хаос.

Половината зодии от зодиака – Телец, Близнаци, Дева, Скорпион, Стрелец, Риби – ще бъдат най-засегнати.

Както винаги, всички ретроградни периоди са известни с това, че разбъркват мира, създавайки забавяния, спънки, повторения и смущения, които ви карат да се съмнявате в здравия си разум. Но този път пакостите на Меркурий ще са издигнати на съвсем ново ниво.

Започвайки в знака на Стрелец, търсещ истината, преди да се върне в сенчестия Скорпион на 18 ноември (до 29-и, когато се връща в директно движение), този ретрограден ход ще премине по-силен, по-голям и на по-дълбоко лично ниво. За някои зодиакални знаци ще е катарзисен.

Докато ретроградният Меркурий в Стрелец може да представлява предизвикателства в сферата на пътуванията, образованието и системите от вярвания – предизвиквайки всичко – от нашето възприятие и стил на комуникация – обратното движение на планетата пратеник през Скорпион приема по-тъмен обрат, изваждайки наяве теми табу за тайни, власт и личен живот.

Този ретрограден ход се измества от елемента Огън (действие и изразяване) към Вода (интуиция и емоция), принуждавайки ни да оставаме с това, което е неизказано, нерешено или потиснато. Като цяло, ретроградното пътуване на Меркурий през Стрелец и Скорпион е еквивалентно на истина с жило.

А ето и какво да очаквате през този последен за годината ретрограден сезон за Меркурий:

Овен

Обикновено вие сте този, който диктува командите, Овен, но Меркурий може да играе психологически игри с вас този сезон.

Докато се движи ретроградно през вашия девети дом (Стрелец) на перспективата и вашия осми дом на силата (Скорпион), истини, които сте игнорирали, могат внезапно да ви хванат неподготвени. Плановете за пътуване не са изключение, но договорите и може би интимните тайни също могат да се объркат.

Не забравяйте, че не всяка конфронтация трябва да бъде войнствена.

Телец

Тайните не остават погребани завинаги, Телец.

С Меркурий, който започва своето ретроградно пътешествие през (Стрелец) вашия осми дом на интимността и споделените ресурси, преди да се върне обратно във (Скорпион) вашия седми дом на партньорствата, миналото може да изплува на повърхността чрез думите, молбите или портфейла на някой друг.

Стари рани, финансови въпроси или неизказани негодувания във вашите индивидуални взаимоотношения може да се нуждаят от преразглеждане или поне от нова перспектива. Доверието, което търсите, трябва да бъде култивирано и поддържано, а понякога това означава да се изправите пред неудобните истини. Не бъркайте комфорта с връзката.

Предупреждение: Стари любовници, парични проблеми и тестове за лоялност със сигурност ще изплуват на повърхността, принуждавайки ви да видите кой наистина е на ваша страна.

