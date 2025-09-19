Задържаха 56-годишна жена за пожар в старозагорското село Дълбоки

Жена на 56 години е задържана за срок до 24 часа във връзка с пожар, който горя в четвъртък следобед в старозагорското село Дълбоки, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Оттам допълват, че в хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че пожарът е възникнал в двор в селото, собственост и обитаван от 56-годишната задържана. По обяд тя е запалила в двора си стари, ненужни вещи с цел почистване на имота си.

Поради силния вятър огънят е обхванал околните сухи треви и храсти и се е разпространил на площ около 250 дка извън селото, която е обработваема и необработваема земя.

Изгоряла е и кирпичена постройка, собствеността на която е в процес на изясняване.