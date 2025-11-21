Брендън Фрейзър: "Мумията 4" ще даде на феновете това, което искат

Брендън Фрейзър казва, че четвъртата част на франчайза „Мумията“ („The Mummy“) най-накрая „ще даде на феновете това, което искат“.

56-годишният актьор говори за предстоящия четвърти филм в ново интервю за Associated Press.

„Филмът, който аз исках да направя, никога не беше заснет“, споделя той за хитовата поредица екшън-приключения. „Гордея се с третия, защото според мен е добър самостоятелен филм. Събрахме се, направихме това, което умеем, с нов екип зад кулисите и дадохме всичко от себе си. Но този, който аз исках да направя, предстои. Чакам това обаждане от 20 години. Понякога беше шумно, друг път — едва доловим телеграф. А сега? Време е да дадем на феновете това, което искат“, казва носителят на „Оскар“.

Актьорите от „Мумията“ се събраха отново през юли — 26 години след премиерата на първия филм от 1999 година.

Фрейзър (в ролята на Рик О’Конъл), Патриша Веласкес (Анак-Су-Намун), Джон Хана (Джонатан Карнахан) и Одед Феър (Ардет Бей) бяха снимани заедно на Fan Expo Denver на 6 юли 2025 година, пише People.

От снимките осезаемо липсваха Рейчъл Вайс (Евелин Карнахан) и Арнолд Вослу (Имотеп, титулярната мумия). Вайс не присъства на събирането, но според Deadline и The Hollywood Reporter води преговори да се присъедини към четвъртия филм.

Според публикациите дуото Radio Silence — Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Гилет — се очаква да режисират новия филм. Те стоят зад скорошни хоръри като „Докато смъртта ни раздели“ („Ready or Not“), римейковете на „Писък“ („Scream“) и "Абигейл" („Abigail“).

Подробности за сюжета и потенциална премиерна дата все още не са разкрити.