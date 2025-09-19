IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ремонт на АМ "Хемус" парализира изхода на София, над 10 км е задръстването

Средната скорост на движението е около 3 км/ч

19.09.2025 | 19:37 ч. Обновена: 19.09.2025 | 20:02 ч.
Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 10 километра е задръстването.

Заради ремонт между 0 и 8 километър на "Хемус" в платното за София трафикът се пренасочва двупосочно в лентата за Варна.

Това е и причината да се образува километрично задръстване на изхода на столицата, съобщи БНТ.

Хиляди автомобили се опитват да излязат от София за предстоящия дълъг уикенд, но тапата на магистралата е толкова сериозна, че парализира движението по протежението на бул. "Ботевградско шосе" и частично по Северната скоростна тангента и Източната скоростна тангента.

Над 10 километра е колоната. Средната скорост на движение в тапата е около 3 км/ч.

