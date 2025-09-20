Шофьор на бус пострада при катастрофа по пътя Добрич - Генерал Тошево

Шофьор на микробус е пострадал при инцидент на пътя II-29 Добрич - Генерал Тошево, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала малко след полунощ след разклона за село Равнец в посока Добрич.

Водачът е самокатастрофирал, като е отведен в Многопрофилната болница за ативно лечение в Добрич.

Той е с фрактура на две ребра, без опасност за живота.

В микробуса е имало и пътници, които не са пострадали. Пробата за алкохол на водача е отрицателна.

Изясняват се причините за инцидента.