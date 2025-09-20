IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор на бус пострада при катастрофа по пътя Добрич - Генерал Тошево

В микробуса е имало и пътници, които не са пострадали

20.09.2025 | 13:17 ч. Обновена: 20.09.2025 | 14:20 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор на микробус е пострадал при инцидент на пътя II-29 Добрич - Генерал Тошево, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Катастрофата е станала малко след полунощ след разклона за село Равнец в посока Добрич. 

Водачът е самокатастрофирал, като е отведен в Многопрофилната болница за ативно лечение в Добрич. 

Той е с фрактура на две ребра, без опасност за живота. 

В микробуса е имало и пътници, които не са пострадали. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. 

Изясняват се причините за инцидента. 

 

Тагове:

шофьор катастрофа Генерал Тошево Добрич
