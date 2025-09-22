IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Момче превърна стаята си в музей, зове: Пазете България и помагайте на хората в нужда

Вижте впечатляващата история на 9-годишния Евгени от София

22.09.2025 | 18:07 ч. Обновена: 22.09.2025 | 20:41 ч. 17

Да обичаш историята! Деветгодишният Евгени Генадиев от София е влюбен в историята и е превърнал стаята си в истински музей.

"Започнах да чета книги, защото ми стана много интересна българската история. Баба и дядо ми разказваха за това как те са живели и за обичаите", сподели Евгени. За него не е важно да има материални неща, а да чете повече книги.

"Всички използват изкуствен интелект. За мен е по-добре да седнем да прочетем книга, защото така научаваме повече неща", каза още момчето пред Bulgaria ON AIR.

Още от 5-6-годишен Евгени играе народни танци и призна, че заедно с баба си обичат много да танцуват.

На въпрос как разбира думата "независимост" той отговори, че България трябва да е свободна и да има мнение.

Малкият историк призова всички да пазят България и да помагат на хората, които имат нужда.

Гледайте целия разговор във видеото.

Евгени Генадиев Bulgaria ON AIR Деня на независимостта
