Рустем Умеров отрича да е "одобрил“ мирния план на САЩ

Висшият украински чиновник и бивш министър на отбраната Рустем Умеров отрече да е одобрил или променил някоя от клаузите на новия мирен план на САЩ, представен на Киев ден по-рано.

Изявлението на Умеров дойде в отговор на твърдения, че може да е манипулирал клаузата, което би могло да доведе до предприемане на наказателни действия срещу украински служители, признати за виновни в корупция.

Проект на 28-точковия мирен план, изготвен от САЩ като част от нов опит за оказване на натиск върху Украйна да приеме неблагоприятен край на всеобхватната война на Русия, първоначално е предлагал одит на цялата международна помощ за Украйна.

По-късно обаче формулировката беше променена, за да се предложи "пълна амнистия за действия по време на войната“ на всички участващи страни.

а 20 ноември The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на неназован висш американски служител, че по време на разговорите със САЩ Украйна е променила тази конкретна точка във версията, разпространена онлайн. Ярослав Трофимов, главен кореспондент по външните работи на WSJ, твърди в X, че това е направил Умеров.

Умеров, който сега е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, отхвърли медийните съобщения като "непроверена информация“, заявявайки, че по време на неотдавнашното си посещение в САЩ неговата роля е била да организира срещи и да "подготвя диалога“.

"Не съм предоставял никакви оценки или, още повече, одобрения на каквито и да е точки. Това не е в моите правомощия и не съответства на процедурата“, каза Умеров, цитиран от Kyiv Independent.

"Медийните съобщения за предполагаеми "одобрения“ или "премахване на точки“ нямат нищо общо с реалността", добави висшият украински служител.

Съобщенията идват в момент, когато Украйна е разтърсена от най-големия корупционен скандал от мандата на президента Володимир Зеленски. По-рано този месец Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) повдигна обвинения срещу осем заподозрени в схема, включваща държавната ядрена компания "Енергоатом“, като посочи за лидер Тимур Миндич, един от най-близките сътрудници на Зеленски.

Министърът на правосъдието Герман Халушченко и министърът на енергетиката Светлана Гринчук бяха уволнени на 19 ноември. Срещу тях не са повдигнати обвинения. Сред замесените е и Умеров, който преди това е бил министър на отбраната.

На въпроса защо Умеров би настоявал за подобна промяна в мирното споразумение, проправителствен украински депутат заяви пред Kyiv Independent, че "може би това е свързано с разследването на НАБУ“.

"Може би вижда някаква опасност за себе си. Защото се носят слухове, че е (цел на разследването). НАБУ не го потвърди, но не каза, че никога не се е случвало. Така че може би е просто като инстинкт за оцеляване", споделят източниците.