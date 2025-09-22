Харалан Александров: Колкото по-сложен става светът, толкова по-зависими ставаме

В исторически план, преди 22 септември, сме по-зависими, след тази дата - сме по-малко зависими. Колкото по-сложен става светът, толкова по-зависими ставаме. Това каза социалният антрополог Харалан Александров в предаването "Денят ON AIR".

Според него опитът да се постигне независимост е саморазрушителен.

"Ако разполагаш с ресурсите на Руската империя, вероятно би могъл да се затвориш да живееш автономно, ако имаш всички ресурси на света. Ние сме обречени да бъдем зависими, най-малко от Европа и пазара ѝ. Все повече сме интегрирани политически, ще приемем и общата валута. Европа се държеше като абсолютно автономна. В един момент се оказа, че е живяла, може би 20-ина години, в изключително комфортна ситуация, благодарение на своите зависимости", анализира Александров пред Bulgaria ON AIR.

"Смирено трябва да приемем факта, че сме зависими от много неща в света - от медицината, която ни държи здрави, зависими сме от световната търговия, науката и прочие. Можем да изберем да сме независими, доколкото позволява човешкото състояние, като се оттеглим в пещера. Разбирането, което решава този конфликт, не е черно-бяло, а е идеята за взаимозависимост", коментира още социалният антрополог.

Той напомни, че имаме "исторически опит от това до какво може да доведе крайната радикализация".

"Това, което досега ни пазеше е, че имаше непоколебимо либерално статукво по света. В момента то е разрушено. Виждаме какво се случи в САЩ и в Европа. В този смисъл, отговорността е при нас, отговорността е на българските политици - да се държат кротко и възпитано, което те не успяха. Борисов е в ролята на бащата умиротворител. Така трябваше да е президентът. Някой трябва да успокоява всички тези хора, да ги примамва, да ги подкрепя. В това отношение систематичната и доста категорична подкрепа на Пеевски е добре дошла, без нея не могат", подчерта гостът.

"Ако много дълго за всяка нещо вдигаш революция, в един момент започва да изглежда карикатурно. В момента виждаме съвършено различни тенденции, силно връщане към националността и националната държава, влизане в сложен, многополюсен свят. Политиците бързо трябва да се учат да работят един с друг, да се научат да комуникират с обществото. Досега разчитахме, че каквато и дивотия да се случи тук, външната среда да ни удържи. В момента не може да се разчита на външната среда", обобщи Александров, като допълни, че е малък шансът за дясна президентска кандидатура.

Очаквайте видеото с целия разговор.