Много добри са условията за туризъм в планините днес, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно, слънчево и тихо, информираха още от ПСС. Няма регистрирани инциденти с туристи в планините за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ времето в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.