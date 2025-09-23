Обмислят онлайн смяна на джипито, лекарите не са съгласни

Министерството на здравеопазването (МЗ) обсъжда да се облекчи процедурата по смяна на личния лекар и това да става с един клик чрез приложението е-Здраве.

"Информационно обслужване" го иска това. Явява се играч, БЛС е игнориран. Личен лекар има само кралското семейство на Великобритания. В България има общопрактикуващи лекари, които пациентите могат да избират на всеки 6 месеца", заяви пред Bulgaria ON AIR д-р Георги Миндов, член на УС на Българския лекарски съюз (БЛС).

Той подчерта, че джипитата категорично не са съгласни електронно да се случва включването в пациентския регистър.

"Няма кой и как някой да ти наложи принудителен труд, без твое съгласие. Някой иска да превърне общопрактикуващите лекари в България в роби. Нашата отговорност е голяма - това е здравето, животът", настоя гостът на "България сутрин".

Д-р Миндов отбеляза, че почти всеки общопрактикуващ лекар се грижи за хиляди пациенти.

"Аз съм в София, запише се онлайн от Плевен. Как ще го обслужа аз този човек с лично посещение? "Информационно обслужване" иска с един клик да те сменят, ти си безгласна буква. Трябва да преценя дали имам възможност да обслужа този човек. Ако това бъде прието, то няма да заработи. Аз няма да обслужа този човек, ще бойкотирам. Ако ще да ми предадат договора. Аз роб няма да стана и няма да изпълнявам принудителен труд", настоя медикът.

Д-р Миндов изтъкна, че изпълняват над 180 дейности 24 часа в седмицата, 365 дни в годината, а всеки лекар има някакъв капацитет.

"Дори да искам, няма да мога да ви обслужа. Запишеш ли един пациент, няма начин да се разведеш", посочи той.

Оказва се, че у нас много деца няма при кого да бъдат записани, а родителите обикалят да се молят на лекарите.

"Никой нищо не казва за доставката на ваксините. Казвам на пациентите: "По телевизията ще кажат". Списъци се отказах да правя. Всичко зависи от доставчиците. Никой не ни уведомява кога ще е тази сакрална дата. Поръчал съм около 20% по-голямо количество ваксини", каза още д-р Миндов.