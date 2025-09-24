На 30 септември ще се проведе строителният форум Construction of Tomorrow

На 30 септември ще се проведе Construction of Tomorrow – първата бизнес конференция на Investor.bg, посветена на новото поколение проекти и устойчивото развитие на градската среда.

Какво включва конференцията за строителството

"Тази година решихме да организираме строителен форум. Първото издание на Construction of Tomorrow ще бъде на 30 септември от 13:30 ч. Хората могат да се регистрират до последния момент във формата за регистрация на investormediapro.bg", каза главният редактор на Investor.bg Десислава Попова в "България сутрин".

По думите ѝ строителството е ключов сектор от икономиката и има голямо влияние върху всички нас, така че трябва да бъдем в час с новостите.

На конференцията ще говорят водещи архитекти и строителни инженери, специалисти по недвижими имоти, финансисти, представители на строителни кампании. Заедно те ще обрисуват общата картина в бранша.

Бизнес конференцията основно е насочена към инвеститори и строителни предприемачи, но в същото време към институциите и всеки един гражданин, посочи Попова.

"Изключително важна е градската среда. Трябва да намерим начин хората в градовете да се движат безпроблемно", заяви журналистът.

Конференцията се състои от три панела:

градоустройство и инфраструктура

технологии и иновации - топлинна и енергийна ефективност

сградите днес - модерни архитектурни решения и зелени технологии

Положителният пример с Копенхаген

"Пасивната къща е къща, която не потребява енергия от външни източници", отбеляза тя и даде пример с Копенхаген, който се стреми към нулев въглероден отпечатък.

"Там има проект за електроцентрала, която гори отпадъци, които превръща в енергия. Покривът ѝ е превърнат в ски писта, отстрани има пътеки, за да се почувстват хората сякаш са на планина", разказа Попова.

По време на дискусията ще бъдат обсъдени умните домове - колко са скъпи и доколко улесняват живота ни.

Цените на имотите и какви жилища търсим

15,5% е средният ръст в цените на жилищата в страната ни на годишна база.

С най-голямо търсене са тристайните апартаменти, продължава и засиленият интерес към къщи около големите градове.

Строителните разрешителни в България също продължават да се увеличават.

Гледайте целия разговор във видеото.