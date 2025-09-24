Боршош: Еврозоната прави България по-сигурна туристическа дестинация

Присъединяването ни към еврозоната ще допринесе за по-силния образ на България на международната сцена. „Живеем във време, когато светът е изправен пред множество кризи – климатични, военни, финансови. Успяват държавите, които умеят да се обединяват и да търсят общи решения. Еврозоната е точно такъв съюз на развити държави, които изграждат силни икономики, общи пазари и обща валута“, каза министърът на туризма Мирослав Боршош.

Със събития във Велико Търново и Смолян продължи националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. Форумите събраха представители на местната власт, бизнеса и граждани, които имаха възможност да чуят водещи икономисти, финансисти и банкери, и да получат експертни отговори за процеса на присъединяване, съобщиха от Министерството на туризма.

В дискусиите участие взеха кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов, министърът на финансите Теменужка Петкова, членът на Управителния съвет на БНБ Илия Лингорски, министърът на електронното управление Валентин Мундров, министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

На срещата в Смолян домакин бе кметът Николай Мелемов, а сред участниците бяха още Дора Янкова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Атанас Костадинов – заместник-министър на околната среда и водите, и Румяна Петкова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Сектор „Туризъм“ е сред най-подготвените за прехода към евро, тъй като отдавна работи в европейски мащаб. „За нашите хотелиери, ресторантьори и туроператори този преход е очакван. Еврозоната прави България по-видима и по-сигурна туристическа дестинация. Членството няма да реши автоматично всички проблеми, но ще подчертае предимствата на дестинацията, ще улесни бизнеса и ще направи комуникацията между компании от различни държави много по-ефективна“, коментира още министър Боршош.

Като пример министърът посочи опита на Хърватия, където външни фактори – енергийната криза и войната – са довели до икономически трудности, но самото членство в еврозоната е донесло единствено положителни ефекти. „Не бива да бъркаме пропагандата, че проблемите на отделни икономики са проблеми на еврозоната. Това е манипулация. Еврозоната е огромно предимство не само за туризма, а за всички сектори – съюз, който защитава своите членове и има тежест по света“, каза Мирослав Боршош.

Министърът акцентира върху значението на туризма като сектор, който може да създава устойчиви икономически перспективи в региони, където други отрасли трудно намират развитие. По думите му именно туризмът е и възможен отговор на демографската криза, тъй като осигурява работни места, задържа младите хора и им дава шанс да създават семейства и бизнес в родните си общини. Той допълни, че целта е България да изгражда нация, която гледа напред, с икономика, която може да бъде за пример, а присъединяването към еврозоната е важна част от този път.