Ливърпул загуби сензационно с 0:3 от Нотингам Форест в много странен мач от 12-ия кръг в английската Висша лига, игран на стадион „Анфийлд“.

Мърсисайдци тотално надиграха своя противник през първия половин час, но така и не можеха да създадат чисто голово положение и да поведат. Алексис Мак Алистър получи отлична възможност в осмата минута след пробив на Коуди Гакпо, но тупалката му отблизо срещна тялото на съперник.

На два пъти топката беше изчиствана пред голлинията на Форест и макар голът във вратата на гостите да се „печеше“, настъпи неочакван обрат.

В средата на първото полувреме Мурило стреля мощно от дистанция с левия крак, но завърналият се от лазарета вратар Алисон улови спокойно. Това беше и първият точен удар за гостите в мача. И сигналната лампа.

Статистиката в края на мача показа 21:15 удара за домакините, но пък гостите имаха цели 7 точни стрелби, срещу едва 4 за момчетата на Арне Слот.

След шестата си загуба за 12 кръга Ливърпул изпадна от Топ 10 и едва 11-и с 18 пункта. 16-ият в таблицата Нотингам Форест събра 12 точки и изплува от зоната на изпадащите.

За първи път от 62 години Нотингам побеждава два поредни пъти на митичния стадион "Анфийлд".

В 33-ата минута Мурило откри резултата при втория си шанс в мача. Защитникът беше изпуснат при изпълнение на корнер и реализира с плътен удар с левия крак.

Игор Жезус повтори упражнението малко след това и шокираният Ливърпул беше на път да изпадне в тежък нокдаун, но голът беше отменен заради игра с ръка. Към края на първата част Алексис Мак Алистър стреля точно с глава, но стражът на Форест улови.

Статистиката на почивката показа 9:4 удара за шампионите и 71% владеене на топката за тях, но точните стрелби бяха само по две.

