Как държавата ще регулира използването на изкуствения интелект?

Предоставяне на целево финансиране за използване на изкуствен интелект, създаването на национален координатор, както и на орган за етичното използване на изкуствен интелект (AI) - това предвижда нов законопроект.

Един от вносителите му е съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

В студиото на "България сутрин" той уточни, че целта на законопроекта е да уреди как държавата се занимава с регулирането на използването на изкуствения интелект.

Божанов изтъкна, че темата почти не съществува в държавата.

Идеята е да се създаде цялостна институционална рамка и стимули за финансиране на внедряването на тези технологии. За да може българската икономика да не изостане, уточни депутатът от ПП-ДБ пред Bulgaria ON AIR.

"Бизнесът вече го използва, дори в държавата има размисли по тази тема. Европейският регламент дава някаква обща рамка", отбеляза Божанов.

"Ще се грижи за организацията на програми за обучения, ще осъществява надзор. Контролът ще бъде разпределен. Примерно - в медицината контрол ще осъществява ИА "Медицински надзор". Координаторът ще осъществява в срещи на НСТС", каза още гостът.

От думите му стана ясно, че координаторът ще служи като спойка между Министерството на електронното управление и Министерството на иновациите и растежа, които ще отговарят за AI.

Предвиждат се ваучери за бизнеси, които не могат да отделят от собствените си приходи, за да внедри технология за оптимизация на процесите.

Предвижда се още да се отпускат и средства за програми по повишаване на квалификацията за използване на AI, стана ясно от думите на Божанов.

"Има такъв народ са излишни. Дори да бяха гласували с опозицията, правителството оставаше. Това осъзнаване в управляващото мнозинство ще изнерви някои хора", посочи Божанов.

Той апелира вотовете на недоверие да се използват внимателно.

"Не сме планирали следващ. Трябва да е сериозно обоснован. Не сме планирали подкрепа за друг вот. През седмица-две вот на недоверие изхабява този инструмент", категоричен е депутатът.

"Максимално сме фокусирани върху това да показваме сериозните дефицити на управлението. За да падне едно правителство, трябва една от партиите, които са го излъчили, да прецени, че политическата цена за оставане на власт е твърде висока", коментира Божанов.