Грозни клипове: 12-годишни деца унижават своя връсничка, карат я да целува обувки

Клипове, показващи унижения над момиче, заснети от самите извършители, се разпространяват в социалните мрежи. Във видеата няколко момичета упражняват насилие над своя връстничка. Според публикации в интернет, случката се разиграва в столичния квартал "Дружба".

В едно от тях се вижда как едно от момичетата пита другото:

- И на въпроса, който ми зададе преди няколко седмици "мразя ли те?", да.

Едно от момичетата дърпа своя връстничка за косата и ѝ казва: "Няма да се правиш на интересна".

Казва ѝ "върви!" и я дръпва за косата отново. Удря ѝ шамари. Това предизвиква смях у момичето, което снима клипа.

Цялата случка се развива пред очите на около 8 други деца, които наблюдават насилието. Едно от тях отива до момичето, на което е дърпано косата и го кара да застане на колене и да ѝ се моли. След това друго момиче дърпа детето, което е на колене и го поваля на земята. Рита го.

Снимащата клипа се обръща към момичето, което е на земята с думите: "Знаеш ли как може да те смачкам?".

Някои от децата призовават насилничките да спрат, но те отговарят с: "Няма стига, млъкни!".

От разговорите между децата се разбира, че спорът е избухнал вероятно заради слухове за голи снимки на едно от тях.

Публикуването на кадрите предизвика силна обществена реакция – стотици потребители изразиха възмущение и осъдиха насилието.

Очаква се и реакция от компетентните органи.