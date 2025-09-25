Заради гаф мъж, превишил скоростта, вместо да плати глоба, ще получи 300 лв от МВР

Шофьор на микробус с полуремарке извади късмет и се спаси от глоба след полицейска грешка. Мъжът зад волана бил засечен от камера да преминава с превишена скорост през село край Карлово. При ограничение от 50 км/ч шофьорът карал със 71 км/ч.

Камерата, обаче, заснела само регистрационния номер на прикаченото полуремарке. Шофьорът получил честитка - електронен фиш за 100 лв. Обжалвал пред съда в Карлово, а магистратите го отменили. Причината - в електронния фиш е записано, че нарушението е извършено с МПС - полуремарке. То, обаче, не представлява моторно превозно средство, а пътно превозно средство, отбелязва съдът.

"Законодателят изрично е предвидил, че на електронния фиш е задължително посочването на регистрационния номер на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. От разпоредбата е очевидно, че на административно наказване по реда на чл. 189, ал. 4 ЗДвП понастоящем подлежат само собствениците на моторни превозни средства, но не и лицата, притежаващи друг вид пътни превозни средства", се чете в мотивите за отмяна на глобата в размер на 100 лв., пише "Марица".

Според решението на съда, МВР ще трябва да плати 300 лв. за направените разноски по делото от страна на шофьора.

Решението на Районния съд в Карлово може да се обжалва пред административните магистрати в града под тепетата.