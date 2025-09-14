Храст, полицай, глоба... И хоп - МВР дава 125 млн. лв. за нови коли и джипове

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов призова вътрешния министър Даниел Митов да отмени нова поръчка за 1000 нови коли, 400 от които джипове. Парите са от фонда за пътна безопасност, който се пълни от глобите на пътя.

"МВР пак си купува коли. За 125 милиона. И пак от фонда за пътна безопасност. 1000 нови автомобила, включително 400 високопроходими джипа. Може би сега става ясно защо мнозинството отхвърли предложението ни парите от фонда за пътна безопасност да не могат да се харчат за каквото си реши МВР, а само за дейности и покупки, посочени в предвартелно издаден списък от агенцията за пътна безопаност.

Фондът се пълни от глоби. И явно се харчи за коли на полицията. Видимо стимулът е не за повишаване на безопасността.

Тези пари могат да се харчат за осветяване на пешеходни пътеки, за колчета, за анализи на настилката в рискови участъци, за подобряване на данните за ПТП и за много други смислени неща. Вместо това се харчат за джипове на МВР.

Призовавам министъра да прекрати тази поръчка. Защото именно с такива действия МВР руши доверието в себе си".