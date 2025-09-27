IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Шофьорка блъсна майка и дъщеря в село край Пещера, майката е починала

Дъщерята е настанена за лечение в МБАЛ Пазарджик с фрактура на крака

27.09.2025 | 15:30 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лек автомобил, управляван от 56-годишна жена от Пазарджик, е блъснала две пешеходки - майка и дъщеря, съответно на 64 години от Пещера и 45 години от Радилово. Инцидентът е станал на 26 септември 2025 г. около 18.40 ч. в село Радилово, община Пещера.

Майката е починала, а дъщерята е транспортирана и настанена за лечение в МБАЛ Пазарджик с фрактура на крака. 

На мястото е извършен оглед от дежурна група на РУ Пещера.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик, предаде bTV.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

автомобил майка и дъщеря Пещера Радилово
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem