Задействаха BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на р. Соколоца

Предупреждението е към жителите на село Обручище

22.02.2026 | 07:25 ч. 1
БГНЕС

Системата за ранно предупреждение BG-Alert е била задействана в община Гълъбово заради нивото на река Соколоца. Предупреждението е към жителите на село Обручище.

Обилните валежи, продължаващи часове, повишиха значително водите ѝ. На място са изпратени екипи на пожарната, които следят за евентуална опасност за селото, съобщава БНТ.

Усложнена е обстановката в Хасковска област, където след обилните валежи нивата на реките се повишиха и на няколко места излязоха от коритата си. Кризисен щаб бе свикан в Симеоновград, след като река Сазлийка излезе от коритото си и заля дворове в село Калугерово. При нужда от евакуация на хора са подготвени помещения в кметството. Залети са дворове в хасковското село Динево. 8 имота са наводнени в димитровградския квартал “Изток”. Екипи на пожарната наблюдават реките край селата Странско и Долно Белево, както и в най- ниските части на град Харманли.

Нивата на реките и в област Кърджали рязко се повишиха. За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение. 6 села са откъснати заради залят мост на река Арда. Започна контролирано изпускане на вода от язовир „Студен кладенец“, отворена е една от клапите на стената. До преливането на язовир Кърджали остават 33 часа, съобщиха от областната администрация в града.

Нивата на водоемите се следят непрекъснато и няма непосредствена опасност.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

BG-Alert система предупреждение Гълъбово река Соколоца Обручище обилни валежи
