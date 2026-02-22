Тръмп изпраща болничен кораб USNS Mercy в Гренландия

Президентът Доналд Тръмп изпраща болничен кораб до Гренландия, арктическия остров и датската територия, които се стреми да придобие.

"Работейки с фантастичния губернатор на Луизиана, Джеф Ландри, ще изпратим страхотен болничен кораб до Гренландия, за да се грижи за многото хора, които са болни и за които не се грижат там. Той е на път!!!“, написа президентът в социалните мрежи, заедно с илюстрация на военноморския болничен кораб USNS Mercy.

Все още не е ясно какво точно Тръмп цели с новината, тък като Гренландия и Дания имат безплатни, национализирани здравни системи.

CNN се свърза с Белия дом, датското посолство във Вашингтон, офиса на Ландри, датското правителство и парламента на Гренландия за повече подробности. Пентагонът препрати въпроси към Северното командване на САЩ, което от своя страна препрати въпроси към ВМС на САЩ. ВМС не отговориха веднага на искане за коментар.

Ландри, когото Тръмп назначи през декември за специален пратеник за Гренландия, заяви в социалните медии, че е "горд да работи“ заедно с Тръмп по "този важен въпрос“.

ВМС на САЩ разполагат с два мобилни болнични кораба, USNS Mercy и USNS Comfort, които подкрепят войските по време на разполагане на войски и предоставят услуги за помощ при бедствия и хуманитарни операции на САЩ. По време на пика на пандемията от COVID-19 през 2020 г., ВМС разположиха USNS Comfort в Ню Йорк, епицентъра на вирусната епидемия в Съединените щати.

Стратегически разположената Гренландия е най-слабо населената страна в света и поради ограничената мрежа от пътища, нейните 56 000 жители пътуват с лодка, хеликоптер и самолет между градовете на острова. САЩ имат една военна база в Гренландия, космическата база Питуфик, която се намира на западния бряг на острова.

Публикацията на Тръмп идва месец след като ескалиращите му усилия за получаване на Гренландия разтърсиха европейските съюзници, твърдейки, че САЩ няма да се задоволят с нищо по-малко от пълен контрол над страната.

В края на януари Тръмп обяви "рамката за бъдеща сделка“ за Гренландия с ръководителя на НАТО, но продължаващият му интерес към арктическия остров повдига въпроси относно суверенитета на Гренландия.