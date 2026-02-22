IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обработки срещу заледяване са извършени през нощта в столицата

Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути

22.02.2026 | 08:35 ч. 3
БГНЕС

Общо 35 обработки със смеси срещу заледяване са извършени през изминалата нощ на територията на София заради минусовите температури, съобщиха от Столичната община. Към 07:00 часа градският транспорт се движи по обичайните си маршрути, въпреки зимната обстановка.

Първите дейности срещу заледяване са започнали около 02:00 часа в район “Витоша“, като впоследствие са обхванати основни улици и вътрешноквартални трасета в районите “Подуяне“, “Панчарево“, “Овча купел“ и “Нови Искър“, както и в квартал “Враждебна“ и село Желява. Обработки са извършени и по общинската пътна мрежа, включително частично в районите “Кремиковци“ и “Нови Искър“.

Специално внимание е отделено на трасетата на градския транспорт и ключови пътни участъци, за да се гарантира безопасното придвижване. Частични обработки са направени и в по-малки населени места и квартали, включително Балша, Мировяне, Негован и Горна баня.

От 05:00 часа е започнало и избутване на снежна маса и опесъчаване на пътищата кв. “Драгалевци”, х. “Алеко“, а също и в кв. “Бояна”, м. “Златните мостове“ в Природен парк Витоша.

От общината призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание, а собствениците на сгради да почистят прилежащите тротоари и площи.

София сняг обработване заледяване смес СО почистване градски транспорт
