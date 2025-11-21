ПП обвини: Теменужка "хал хабер си няма какво е това СУПТО“

Народните представители днес ще работят с удължено работно време до приключването на дебатите около Бюджет’26 и приемането му. Стандартно пленарният ден започна с проверка на кворума.

От трибуната на НС министърът на финансите Теменужка Петкова представи проектобюджета за следващата година. Появиха се спорове и дебати относно същността на Софтуера за управление на продажбите на търговските обекти (СУПТО).

Депутатът от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов отбеляза, че има “интересна липса на интерес за изказвания по толкова важна тема“, каквато е темата за държавния бюджет. Внедряването на СУПТО Божанов определи като “една колосална глупост” и обвини Петкова, че дори не знае какво стои зад това съкращение.

По думите му тази концепция е сбъркана на много нива и е неизпълнима.

“Той (СУПТО, бел. ред.) е симптом, че не знаете какво правите, че тормозите бизнеса, увеличавате му данъците и това цели да укрепите модела си на завладяна държава. Ако не спрете, скоро няма да има кой да пълни касичките ви. Създава изключителна тежест. Лъже е, че това ще е плавно преминаване. Това ще струва милиони на българския бизнес“, на мнение е Божанов.

“Странно е поведението ви. От какво се страхувате? Не заблуждавайте бизнеса и гражданите, че някой ще им налага някаква тежест“, отвърна министър Петкова.

Ивайло Мирчев също не спести критики към финансовия министър, заявявайки, че “Теменужка Петкова хал хабер си няма какво е това СУПТО“.

В опит да се защити финансовият министър каза, че има 120 одобрени от НАП софтуера и се обърна към лидерите на “Да, България“ с призива да не заблуждават гражданите.

“Ако смятате, че трябва да работим за това да има повече приходи в бюджета, подкрепете това, защото това ще доведе до изсветляване на икономиката“, каза Петкова от трибуната на НС.

Мирчев пък я опроверга и категорично заяви, че няма 120 софтуера, които са сертифицирани.